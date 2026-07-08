Новият шеф на школата в Левски иска трети отбор на "сините"

Новият шеф на школата на Левски Емилио Ларас иска “сините” да имат не два, а три отбора. На “Герена” са поставили за цел пред формацията си, която се подвизава в Югозападната Трета лига, да гони промоция за второто ниво на футбола у нас. Шампионите искат да влязат по футболен път там, а не чрез вратичките, които са оставени от БФС – с плащането на такса. За целта дори бе извършена и треньорска смяна. Стоян Димов пое втория тим на „сините“.

В Турция: Левски даде зелена светлина за трансфер Макун

Ларас обаче иска Левски да продължи да има и състав в третото ниво на футбола ни, пише “Мач Телеграф”. С това у нас може да се похвалят само два отбора – Лудогорец и ЦСКА. Но пък по този начин “орлите” и “червените” имат по-голям избор на млади играчи, които стават все по-важни у нас заради правилата, които въвежда БФС.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google