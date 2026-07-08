Интер Маями проявява интерес към Возиня

Шампионът на САЩ Интер Маями проявява интерес към вратаря на националния отбор на Кабо Верде Возиня, съобщава „Марка“.

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„Чаплите“ обмислят да подпишат с 40-годишния вратар, който привлече вниманието на ръководството на клуба след успешното си представяне на Световно първенство. Возиня може да стане съотборник на аржентинската звезда Лионел Меси, който играе за американския тим. Возиня е свободен агент, след като напусна португалския втородивизионен Шавеш. Опитният страж също така е играл за португалския Жил Висенте, молдовския Зимбру (Кишинев), кипърския АЕЛ Лимасол и словашкия Тренчин.

🚨 Inter Miami are considering a move for Cape Verde goalkeeper Vozinha. 🇨🇻🧤



The 40-year-old is available on a free transfer after leaving G.D. Chaves and has emerged as a surprise target following his standout performances at the World Cup.



He could soon line up alongside… pic.twitter.com/8F94IbHKbv — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 7, 2026

Националният отбор на Кабо Верде достигна до 1/16-финалите на първото си Световно първенство, където загуби от Аржентина с 2:3 след продължения. В груповата фаза „сините акули“ завършиха наравно с Испания (0:0), Уругвай (2:2) и Саудитска Арабия (0:0), за да заемат второто място в групата.

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Снимки: Gettyimages