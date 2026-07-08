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Интер Маями проявява интерес към Возиня

  • 8 юли 2026 | 09:13
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Шампионът на САЩ Интер Маями проявява интерес към вратаря на националния отбор на Кабо Верде Возиня, съобщава „Марка“.

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„Чаплите“ обмислят да подпишат с 40-годишния вратар, който привлече вниманието на ръководството на клуба след успешното си представяне на Световно първенство. Возиня може да стане съотборник на аржентинската звезда Лионел Меси, който играе за американския тим. Возиня е свободен агент, след като напусна португалския втородивизионен Шавеш. Опитният страж също така е играл за португалския Жил Висенте, молдовския Зимбру (Кишинев), кипърския АЕЛ Лимасол и словашкия Тренчин.

Националният отбор на Кабо Верде достигна до 1/16-финалите на първото си Световно първенство, където загуби от Аржентина с 2:3 след продължения. В груповата фаза „сините акули“ завършиха наравно с Испания (0:0), Уругвай (2:2) и Саудитска Арабия (0:0), за да заемат второто място в групата.

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Снимки: Gettyimages

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