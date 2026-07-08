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Днес започва Академик Свищов (програмата за контролите)

  • 8 юли 2026 | 08:05
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Днес започва Академик Свищов (програмата за контролите)

Днес, Академик (Свищов) дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. 22-ма футболисти ще изведе в 18:00 часа треньорът Цветомир Младенов за първо занимание. Целият процес ще протече на базата в крайдунавския град. В хода му, „студентите“ ще играят и приятелски срещи.

Програмата за контролите:

18 юли: Академик (Свищов)ФК Троян

22 юли в Етрополе: Академик (Свищов)Бейтар Йерусалим (Израел)

25 юли: Янтра (Полски Тръмбеш)Академик (Свищов)

1 август: Академик (Свищов)Павликени

8 август: Академик (Свищов)Етър II (Велико Търново)

15 август: Лудогорец III (Разград) – Академик (Свищов)

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