Академик (Свищов) пуска жалба до БФС за организацията и съдийството на мача в Мездра

Локомотив (Мездра) победи гостуващия му Академик (Свищов) с 2:1 и го свали от първото място. Лидерското дерби е от 21-ия кръг на Северозападна Трета лига. Проведе се на 16 май 2026 година.

В сайта на Академик (Свищов) информират, че клуба пуска жалба за организацията и съдийството на мача в Мездра: https://akademik.bg/akademik-puska-zhalba-do-bfs-za-organizatsiyata-i-sadiystvoto-na-macha-v-mezdra-news434.html

Sportal.bg я публикува без редакторска намеса.

До:

Спорно-техническата комисия на БФС

Копие до:

Съдийска комисия към БФС

Зонален Съвет на БФС - Велико Търново

Свищов, 18 май 2026 г.

ЖАЛБА

от ОФК „Академик“ – Свищов

Относно: Съдийството и организацията на срещата между Локомотив (Мездра) и ОФК „Академик“ от първенството на Северозападна Трета лига

Уважаеми господа,

Ръководството на ОФК „Академик“ – Свищов изразява своето официално възмущение и категорично несъгласие с начина, по който бе ръководена срещата срещу Локомотив (Мездра), както и с редица организационни пропуски, повлияли пряко върху нормалното протичане на двубоя.

1. Негодност на терена и нарушение на Правило 1 от Правилата на играта

Съгласно Правило 1 от Правилата на играта, теренът трябва да бъде с ясно видими очертания. В конкретния случай линиите на терена бяха трудно различими, а на моменти напълно невидими, което поставя под сериозно съмнение редовността на провеждането на срещата.

Считаме, че делегатът на двубоя е следвало още на полувремето да разпореди опресняване на маркировката и едва след това срещата да бъде подновена.

2. Тенденциозни и неправилни съдийски отсъждания

В мач с подобен заряд, определящ първото място в групата само кръг преди края на сезона, всяко съдийско решение оказва пряко влияние върху игровата обстановка, инициативата и психологическото състояние на двата отбора.

За съжаление, през целия двубой бяхме свидетели на множество спорни и едностранчиви отсъждания:

- При резултат 0:0 и в момент на очевиден подем в играта на „Академик“, бе отсъдена несъществуваща дузпа в полза на домакините. В ситуацията не само липсва нарушение, но и очертанията на наказателното поле не се виждаха ясно. Още по-притеснителен е фактът, че първоначално главният съдия отсъди пряк свободен удар, а след бурни реакции и натиск от страна на домакините промени решението си и посочи бялата точка.

- Няколко груби нарушения на футболисти на Локомотив (Мездра) останаха без санкция, въпреки че бяха очевидни и заслужаваха официално предупреждение.

- При една от ситуациите дори може да се говори за директен червен картон за опасна игра, застрашаваща здравето на наш състезател. Вместо това бе показан единствено жълт картон.

- При резултат 1:0 и подаден сигнал за смяна от страна на „Академик“, четвъртият съдия необяснимо забави извършването ѝ, непосредствено преди второто попадение за домакините.

- Множество нарушения в полза на „Академик“ бяха отсъждани в обратна посока, докато идентични ситуации в полза на домакините неизменно получаваха съдийски сигнал.

- Страничните съдии отсъдиха няколко несъществуващи засади, включително ситуация, в която наш футболист сам овладява топката и преминава между защитниците без подаване.

- В последните минути футболист на домакините демонстративно напусна терена на ходом, изминавайки значително разстояние с очевидно бавене на играта, без да бъде санкциониран с жълт картон.

- Добавеното време на първата част бе обявено като една минута, но реално се игра повече от три минути и половина, вследствие на отсъден фал и последвал корнер за домакините.

Още през първото полувреме двама наши футболисти получиха жълти картони още при първите си нарушения, което допълнително повлия на поведението и агресивността в играта на отбора.

3. Нарушения в организацията и сигурността

Сериозно притеснение буди и фактът, че медицинското лице, осигурено от домакините, по наша информация не отговаря на изискванията и наредбите за провеждане на официални футболни срещи.

Допълнително напрежение създаваше и присъствието на деца непосредствено до тъчлинията и дори навлизащи на терена в определени ситуации в края на срещата, без абсолютно никаква реакция от страна на охраната или длъжностните лица.

Искаме ясно да подчертаем, че ОФК „Академик“ никога не е търсил съдийска помощ или привилегировано отношение. Единственото ни желание бе двубоят да бъде ръководен безпристрастно и по правилата – при еднакъв критерий и равнопоставеност за двата отбора.

Когато обаче още при първото преминаване на противника през центъра през второто полувреме се отсъжда несъществуваща дузпа в момент, в който „Академик“ доминираше и бе в подем, няма как подобно решение да не бъде определено като ключов фактор за крайния изход на срещата.

С подобни действия не просто се влияе на един футболен мач – обезсмислят се трудът, усилията и целият сезон на един клуб.

Настояваме за пълна проверка на съдийските действия, работата на делегата, организацията на срещата и спазването на изискванията за провеждане на официален двубой.

Прилагам към писмото линк с видео към някои от споменатите спорни моменти.

С уважение,

Емил Перушанов

Председател на УС

ОФК „Академик“ – Свищов

линк с видео към някои от споменатите спорни моменти : https://youtu.be/bixMKRuFVig?si=SpFHBr_HGyvshpe2

