Хикс в Свищов

1:1 приключиха в Свищов, местния Академик и Ком (Берковица). Срещата е от 22-ия, последен кръг на Северозападна Трета лига. Стана интригуващ двубой, с голови положения пред вратите. Първата опасност създаде Георги Цеков пред вратата на „студентите“. Николай Джанков завърши с гол самостоятелния си пробив, четвърт час от началото – 0:1. Последва пропуск на съотборника му Ивайло Тодоров. Благовест Ленков уцели гредата на гостите от фаул в края на първото полувреме. Академик натисна след почивката. Вратарят на Ком Кристиян Георгиев предотврати поне три гола. Съотборниците му пък проведоха няколко опасни контраатаки. В 90-ата минута след единоборство Борил Григоров от Ком блъсна съперник и получи втори жълт и червен картон. В 96-ата минута Петър Петков изравни от фаул.