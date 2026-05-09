Академик разгроми Ювентус (Малчика)

Академик (Свищов) надигра гостуващия му Ювентус (Малчика) с 6:1 и затвърди лидерската си позиция. Срещата е от 20-ия кръг на Северозападна Трета лига. Още можеха да вкарат „студентите“. Светлин Кралев откри резултата още в началните секунди. Благовест Ленков удвои в 35-ата минута. Галин Стоянов направи резултата категоричен с гол в началото на втората част. Димитър Николов вкара в 65-ата минута – 4:0. Скоро и Петър Петров беше точен. Галин Стоянов се разписа за втори път, четвърт час преди края. Капитанът на гостите Валентин Антонов реализира с глава почетното попадение в края. Дебют за Академик направиха вратарят Йордан Даков и Цветомир Костов.