Локомотив (Мездра) удари Академик (Свищов) и зае мястото му на върха

Локомотив (Мездра) победи гостуващия му Академик (Свищов) с 2:1 и го свали от първото място. Лидерското дерби е от 21-ия кръг на Северозападна Трета лига. Под дъжда на тежкия терен, съперниците заложиха на надлъгването. Сергей Георгиев даде преднина на „железничарите“ с гол от дузпа в 7-ата минута. Последваха още опасности пред свищовската врата, но минималната преднина се запази. В 50-ата минута вратарят на Локо Христо Георгиев предотврати изравняване, спасявайки последователни удари на Кристиян Иванов и Митко Русанов. Васил Калоянов удвои преднината на домакините с попадението си в 76-ата минута. Накрая съотборника му Ивайло Тодоров извърши нарушение, съдията му вдигна червен картон, а Кристиян Иванов вкара дузпата за окончателното 2:1.