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Серина Уилямс иска да изиграе поне един турнир преди Откритото първенство на САЩ

  • 7 юли 2026 | 16:23
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Серина Уилямс иска да изиграе поне един турнир преди Откритото първенство на САЩ

Серина Уилямс, която се завърна в големия тенис на 44-годишна възраст, заяви, че иска да участва в поне един турнир преди Откритото първенство на САЩ, предаде АФП. Тя се върна на сингъл след четири години пауза и се контузи при загубата си от австралийката Мая Джойнт на Уимбълдън, което й попречи да играе на двойки със сестра си Винъс Уилямс.

Завръщането на Серина Уилямс на "Уимбълдън" приключи с драматична загуба
Завръщането на Серина Уилямс на "Уимбълдън" приключи с драматична загуба

"Ще оставя тя да говори сама, но заради начина по който се чувства знам, че тя иска да изиграе един турнир преди Откритото първенство на САЩ", заяви Рене Стъбс по време на пресконференция.

Новак Джокович защити Серина Уилямс
Новак Джокович защити Серина Уилямс

"Тя не иска да повтори това, което направи тук и да играе направо на сингъл. Но това зависи и от физическото й състояние", каза още австралийката, която е неин треньор.

Серина отказа да се срещне с медиите след загубата си от Мая Джойнт
Серина отказа да се срещне с медиите след загубата си от Мая Джойнт
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