Време е за 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън"

Днес стартират битките от 1/4-финалната фаза на "Уимбълдън". Най-добрите осем при мъжете и жените започват битката за място на полуфиналите в Лондон.

Sportal.bg ви дава възможност да следите в реално време какво се случва на всеки от мачовете днес.

В първия мач при мъжете Яник Синер и Ян-Ленард Щруф се изправят в мач, който обещава да бъде изключително интересен. Световният номер 1 вече показа доминация в досегашните си мачове, докато германецът ще разчита на мощната си игра, за да поднесе изненада по пътя към полуфиналите.

Още по-вълнуващ се очертава другият мъжки дуел. В него Новак Джокович ще премери сили с Феликс Оже-Алиасим. Сърбинът преследва своята осма титла в Лондон, след като вече изравни рекорда на Роджър Федерер от 105 победи в надпреварата, докато канадецът ще се опита да използва един от най-мощните сервиси в тура, за да обърка сметките на съперника си.

При дамите също предстоят решителни битки, които ще определят кои тенисистки ще продължат борбата за трофея на "Ол Инглънд Клъб". Женската програма започва с изцяло американският мач между Джесика Пегула и Коко Гоф.

В другия женски сблъсък сили ще премерят Наоми Осака и Каролина Мухова.

Освен четвъртфиналните срещи, програмата включва и един мач от 1/8-финалите, който трябва да бъде доигран. Става въпрос за сблъсъка на Александър Зверев, чийто двубой трябва да определи един от последните участници в следващата фаза на турнира. Германецът спечели първите два сета със 6:4, 7:5, а в третия резултатът е 3:3.

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