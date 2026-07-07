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Суууууу, но на Уимбълдън!

  • 7 юли 2026 | 13:13
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Суууууу, но на Уимбълдън!

При първия си мачбол Флавио Коболи застана на линията и изпълни първи сервис със скорост 217 км/ч право в центъра, който докосна линията и вдигна облак тебешир на корт №1 на Уимбълдън.

Неговият съперник, поставеният под номер пет Алекс де Минор, едва успя да докосне топката, а слабото му връщане дори не премина собствената му сервис линия.

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Реакцията на Коболи беше мигновена – той скочи във въздуха и стисна юмрук. След това изстреля една топка към публиката, преди да се приближи, за да се ръкува с Де Минор.

След това италианецът премина към изпълнението, което бе очаквал с нетърпение.

Коболи остави ракетата си, върна се в центъра на корта и се хвърли в най-емблематичното празнуване във футбола: завъртя се във въздуха като Кристиано Роналдо, след което се приземи на тревата с широко разкрачени крака и рязко свали ръцете си надолу.

Преобладаващо английската публика веднага разбра какво се случва и извика „Сууу“ заедно с Коболи.

„Обожавам неговото празнуване. Обожавам го и него“, заяви Коболи, който някога е бил обещаващ футболист в юношеската школа на Рома.

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