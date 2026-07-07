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Росица Денчева разгроми водачката в схемата на турнир в Румъния

  • 7 юли 2026 | 15:20
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Росица Денчева разгроми водачката в схемата на турнир в Румъния

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира убедително за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Бузъу (Румъния) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишната българка разгроми с 6:2, 6:0 поставената под №1 в схемата и №266 в световната ранглиста София Лансере (Русия) за 54 минути игра.

Във втория кръг Денчева ще играе срещу победителката от мача между Диана-Йоана Симионеску (Румъния) и Рут Лавериас (Испания).

Вчера Росица Денчева се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Екатерина Казионова (Русия), поставени под №2 в схемата, спечелиха с 6:1, 6:0 срещу Анемари Лазар (Германия) и Лавиния Лучано (Италия), а следващите им съпернички ще бъдат румънките Александра Ангел и Диана-Йоана Симионеску.

Ива Иванова също е четвъртфиналистка на двойки. 19-годишната българка и Ламис Алхюсеин Азиз (Египет), четвърти поставени в схемата, също спечелиха убедително с 6:1, 6:2 срещу представителките на домакините Алексия-Шара Янку и Алексия Пуяк. За място на полуфиналите те ще играят срещу победителките от мача между Мелиса Бойдън (Великобритания) и Изабел Скууг (Швеция) и румънките Соня Ерика Бутук и Мара Пана.

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