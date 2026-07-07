Наоми Осака след триумфа над Сабаленка: Отдавна не бях се забавлявала толкова на корта

Наоми Осака постигна една от най-значимите победи в кариерата си, след като детронира световната номер 1 Арина Сабаленка в осминафиналите на Уимбълдън. В най-горещия ден от началото на турнира, при температура от 28 градуса по Целзий, японката надделя над лидерката в ранглистата с 6:2, 7:6 (7:2) за точно един час и 29 минути игра на Централния корт.

След края на двубоя Осака не скри вълнението си от постигнатия успех, който я изпраща на нейния първи четвъртфинал в „Ол Инглънд Клъб“. „Отдавна не бях се забавлявала толкова много на корта“, сподели четирикратната шампионка от Големия шлем в интервюто след мача. „Да го постигна точно тук означава много за мен. Този корт е толкова специален“.

Японката демонстрира изключителна мощ и прецизност, като плоските ѝ удари от дъното на корта се оказаха неразрешима загадка за Сабаленка. Под ръководството на новия си треньор Томаш Викторовски, Осака изглежда е намерила правилния ритъм на трева – настилка, на която до момента имаше сериозни затруднения срещу топ тенисистки. Преди този успех тя имаше баланс от 0 победи и 13 загуби срещу представителки на топ 10 в турнири, които не се провеждат на твърди кортове.

Цифрите от двубоя потвърждават доминацията на Осака при сервис. Тя реализира 8 аса и спечели впечатляващите 87% от точките при вкаран първи сервис (34 от 39). Японката показа здрави нерви в ключовите моменти, като спаси и двете точки за пробив, пред които бе изправена. От своя страна Сабаленка, въпреки своите 5 аса, не успя да намери отговор на темпото на съперничката си. За беларускинята това бе първо отпадане в чисти сетове в Големия шлем от 122 мача насам.

За Арина Сабаленка поражението бе изключително болезнено, особено след като тя бе спечелила и трите им предишни срещи през 2026 година, включително на Ролан Гарос миналия месец. „Искам да си тръгна оттук, да се напия и да забравя за тениса!“, заяви разстроената световна номер 1 след края на участието си в Лондон. Това е най-ранното ѝ отпадане от турнир от Шлема от две години насам.

Наоми Осака продължава похода си на Уимбълдън, като в следващия кръг ще се изправи срещу чехкинята Каролина Мухова в спор за място на полуфиналите.

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Снимки: Imago