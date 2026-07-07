Де Минор и покъртителната реалност на елитния тенис

Когато дойде четвъртият кръг на турнир от Големия шлем и през първата седмица вече е имало изненади, емоциите могат да бъдат в равни части радост и агония. Играчите, които сбъдват мечти, за които са мислели, че може никога да не се реализират, едва успяват да останат здраво стъпили на земята. А топ тенисистите, които виждат отворена възможност, но не успяват да преминат през нея, могат да останат съкрушени.

На „Ролан Гарос“ именно канадецът Феликс Оже-Алиасим, поставен под номер 3 на „Уимбълдън“, остана съкрушен след загуба от Флавио Коболи — поставения под номер 9 тук италианец. В понеделник дойде ред на Алекс де Минор, поставения под номер 5 австралиец, който загуби от Коболи, след което изрази цялата опустошителност на елитния спорт. Оже-Алиасим каза, че в Париж не е бил играчът, който е искал да бъде. В Лондон Де Минор отиде няколко нива по-дълбоко.

„Мисля, че единият от нас излезе, за да спечели мача, а другият — за да не го загуби“, каза де Минор на пресконференцията си след поражението със 7:5, 7:6(4), 6:3. „Мисля, че е съвсем ясно кой кой беше. Това ме разбива отвътре. Това е реалността. Влагат се много, много часове в занаята ми и безброй години, именно за да имам такива моменти. И да не успея да се справя, когато трябва — това е наистина покъртително. Да, много е тежко.“

Той не спря дотук. Когато беше попитан за някои от драматичните си загуби, особено в турнирите от Големия шлем, той каза, че „за съжаление, изглежда сякаш те просто продължават да се трупат“.

„Минаваш през моменти в кариерата си, през периоди, в които усещаш, че има възможности, които трябва да бъдат използвани — да направиш следващата крачка, да достигнеш следващото ниво, да се превърнеш в още по-добра версия на себе си. И когато постоянно не успяваш, започваш да се съмняваш в себе си. Започваш да се съмняваш дали изобщо ще можеш да пробиеш и да направиш тази следваща крачка.“

На пръв поглед можеше да е трудно да се разбере кой кой е в мача от четвъртия кръг в понеделник между де Минор и Коболи. Двамата са приблизително с еднакъв ръст и сходно телосложение. Имат еднакво падаща кафява коса. А това е „Уимбълдън“, така че всички са облечени изцяло в бяло. Но по-внимателният поглед разкриваше един играч, израснал да играе един тип тенис, който може би ще прекара остатъка от кариерата си в опит да наваксва, и друг, който е съзрял в ерата на първия удар.

Де Минор, на 27 години, е бърз и упорит играч, който живее за това да изгражда разиграванията така, че постепенно да ги обръща в своя полза. Коболи е на 24, но се появи като професионалист, след като Карлос Алкарас и Яник Синер вече бяха показали на света на тениса нов път.

Де Минор изглежда преминава през осъзнаването, през което много играчи от ATP, родени през 90-те години, трябваше да преминат през последните няколко сезона. Тяхната версия на тениса вече не е достатъчна на върха. Австралиецът не може да пробива корта с печеливши удари, а макар първият му сервис да е силен, процентът му често е твърде нисък, за да може да извлича достатъчно полза от него.

Той каза, че ще си даде малко време и ще опита отново. Такъв е тенисът.

Коментар на Мат Фючърман за The Athletic

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