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  3. Серина отказа да се срещне с медиите след загубата си от Мая Джойнт

Серина отказа да се срещне с медиите след загубата си от Мая Джойнт

  • 1 юли 2026 | 11:18
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Серина отказа да се срещне с медиите след загубата си от Мая Джойнт

Феновете на тениса очакваха с нетърпение да чуят Серина Уилямс след завръщането ѝ на Уимбълдън на 30 юни 2026 г., четири години след последната ѝ поява на Централния корт.

Това обаче не се случи, тъй като Серина отказа да се срещне с журналистите след загубата си от Мая Джойнт. Вероятно уморена и донякъде разочарована, защото имаше шансове да спечели срещу австралийката, тя изпрати изявление до медиите.

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„Беше наистина страхотно да се завърна на Уимбълдън. Никога не съм очаквала това да се случи. Атмосферата беше невероятна. Да се появя на корта беше страхотно. Това чувство ми липсваше и се насладих на този момент повече от всеки друг път", каза в изявлението си американката, която поздрави доста студено и съперничката си Джойнт след края на мача, избирайки само да се здрависа с нея.

Серина вероятно все още не знае какви ще бъдат плановете ѝ на сингъл до края на лятото. Джим Къриър от „Тенис Ченъл“ изрази надежда, че тя ще играе във Вашингтон, Канада или Синсинати като подготовка за Откритото първенство на САЩ.

Непосредствената ѝ цел е възстановяване за мача на двойки със сестра ѝ Винъс по-късно през седмицата.

Въпреки че са в своите четиридесет години, се очаква сестрите Уилямс да бъдат страховит съперник за останалите участнички в схемата на двойки при жените.

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