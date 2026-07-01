Серина отказа да се срещне с медиите след загубата си от Мая Джойнт

Феновете на тениса очакваха с нетърпение да чуят Серина Уилямс след завръщането ѝ на Уимбълдън на 30 юни 2026 г., четири години след последната ѝ поява на Централния корт.

Това обаче не се случи, тъй като Серина отказа да се срещне с журналистите след загубата си от Мая Джойнт. Вероятно уморена и донякъде разочарована, защото имаше шансове да спечели срещу австралийката, тя изпрати изявление до медиите.

Завръщането на Серина Уилямс на "Уимбълдън" приключи с драматична загуба

„Беше наистина страхотно да се завърна на Уимбълдън. Никога не съм очаквала това да се случи. Атмосферата беше невероятна. Да се появя на корта беше страхотно. Това чувство ми липсваше и се насладих на този момент повече от всеки друг път", каза в изявлението си американката, която поздрави доста студено и съперничката си Джойнт след края на мача, избирайки само да се здрависа с нея.

Maya Joint takes down Serena Williams in three sets in the legend's return to Wimbledon‼️ pic.twitter.com/fOnON4NkRX — ESPN (@espn) June 30, 2026

Серина вероятно все още не знае какви ще бъдат плановете ѝ на сингъл до края на лятото. Джим Къриър от „Тенис Ченъл“ изрази надежда, че тя ще играе във Вашингтон, Канада или Синсинати като подготовка за Откритото първенство на САЩ.

Непосредствената ѝ цел е възстановяване за мача на двойки със сестра ѝ Винъс по-късно през седмицата.

Въпреки че са в своите четиридесет години, се очаква сестрите Уилямс да бъдат страховит съперник за останалите участнички в схемата на двойки при жените.

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