Илиян Радулов се класира за втория кръг в Рода де Бара

Националът на България за Купа "Дейвис" Илиян Радулов се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Рода де Бара (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

21-годишният Радулов победи представителя на домакините Алберт Педрико Кравцов след обрат с с 2:6, 6:2, 6:3 за малко над два часа на корта.

Българинът допусна два пробива в първия сет и не оказа сериозна съпротива на съперника си. Във втората част испанецът отново пръв осъществи брейк и поведе с 2:1, но Радулов веднага отговори с пробив като част от пет поредни гейма, с които изравни общия резултат.

В решаващия сет силите бяха изравнени и двамата си размениха по два пробива, докато се стигна до резултат 4:3 в полза на Радулов и с нов брейк той си даде шанс да сервира за победата. Кравцов на свой ред стигна до брейкбол, но не успя да се възползва от него, а българинът успя да измъкне крайния успех.

Така в следващия кръг Илиян Радулов ще се изправи срещу четвъртия поставен в схемата Хамиш Стюарт (Великобритания).

Вчера българинът успя да преодолее първия кръг и в надпреварата на двойки в каталунския град.

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