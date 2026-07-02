Митко Илиев: В момента не виждам как мога да бъда полезен на Локомотив

Димитър Илиев говори емоционално, след като обяви края на футболната си кариера. Той даде интервю в ефира на Дарик радио.

Димитър Илиев: Казвам сбогом само на живота си като футболист

Капитанът на Локомотив Пловдив призна, че решението е било трудно, но проблемите с коляното са наклонили везните. Илиев разкри, че в последните шест месеца е бил на инжекции, което е една от основните причини да каже „стоп“.

„Трудно казах край. От много време го обмислям, премислям, но общо взето проблемите с коляното, които възникнаха зимата, наклониха везните. Вече шест месеца съм на инжекции и в общи линии това е основната причина да кажа стоп“, заяви Димитър Илиев.

Илиев говори след емоционалния юбилей на Локомотив Пловдив, който отбеляза 100 години от създаването си.

„Изключително емоционален юбилей. Аз и на сцената казах, че колкото и да не съм емоционален, когато видя такава обединена общност, винаги се разчувствам. Искам да благодаря на отговорните хора за това нещо. Те не спряха да се трудят една година, за да се случи това“, каза той.

За Илиев Локомотив не е просто клуб, а общност, която е оформила характера му.

„Локомотив ми даде може би характера, който съм изградил. Показа ми защо обичаме спорта. Това е една общност, която трудно може да се намери не само в България, а като цяло в световен мащаб. Това са хора, които обичат легендите си. Това ни отличава от обикновените и другите клубове в България. Не мога да изразя колко съм благодарен на Локомотив“, добави Илиев.

Димитър Илиев сложи край на кариерата си

Димитър Илиев подчерта, че връзката му с „Лаута“ е изградена още от детските години.

„В Локомотив никога не се говори за финансова стабилност, откакто аз съм в отбора. Според мен това, че съм израснал на „Лаута“, започнах да тренирам на 8 години, това локомотивско, което е в мен, някак си стана от само себе си“, каза той.

Илиев все още не е взел решение какво ще прави след края на кариерата си.

„На този етап още не съм мислил с какво ще се занимавам. Нека мине малко време и ще видим дали ще мога да бъда полезен на Локомотив по някакъв начин. В момента не виждам как мога да бъда полезен“, призна той.

Димитър Илиев коментира и решението стадион „Локомотив“ да носи името на Христо Бонев.

„Вчера бяхме с моите най-близки приятели. Смятам, че ако някой заслужава да му се отдаде такава чест, то е Христо Бонев. Това решение му приляга. Самият комплекс да е кръстен на него е правилно решение“, заяви Илиев.

Капитанът на „черно-белите“ говори с огромно уважение за легендата на клуба.

„Покойният ми чичо толкова много ми е говорил за отиграванията на Христо Бонев. Разказвали са ми какъв футболист е бил. Достатъчно съм осъзнат и знам каква легенда е той. Далеч съм от мисълта да съм в едно изречение с Христо Бонев. Много неща постигнах с Локомотив, но има доста, които са постигнали повече във футбола“, каза още Димитър Илиев.

Илиев посочи и най-значимия момент в своята кариера.

„Финалът за Купата срещу Ботев е най-значимият спомен и мач, който ще помня цял живот. Той е на първи план за най-значимо събитие в моята кариера“, заяви той.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google