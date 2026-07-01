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Димитър Илиев: Казвам сбогом само на живота си като футболист

  • 1 юли 2026 | 13:13
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Димитър Илиев: Казвам сбогом само на живота си като футболист

Както стана ясно снощи - легендата на Локомотив Пловдив Димитър Илиев прекрати своята кариера. Ето какво каза той по този повод:

Димитър Илиев сложи край на кариерата си
Димитър Илиев сложи край на кариерата си

"Не съм си представял, че ще дойде денят, в който ще напиша тези думи. Футболът беше моят живот. Научи ме да мечтая, да падам, да ставам, да вярвам и никога да не се отказвам. Даде ми много повече от победи, голове и трофеи – даде ми приятелства за цял живот, незабравими моменти и привилегията да изживея мечтата на едно момче.

Днес е време да кажа: благодаря. Благодаря на всички, които бяха част от този път – треньори, съотборници, лекари, хората, които оставаха невидими, но без които нищо нямаше да е възможно. Благодаря на семейството ми. Вие понесохте всяка жертва, всяко отсъствие и всяка емоция заедно с мен. И най-вече – благодаря на феновете.

На всички, които бяхте до мен през годините. На тези, които скандираха името ми, и на тези, които ме караха да ставам по-силен в трудните моменти. Вашата любов не се измерва с резултати и никога няма да бъде забравена. Да бъда капитан на Локомотив Пловдив беше чест, която ще нося в сърцето си до края на живота си.

Този клуб не беше просто отбор за мен. Той беше дом. Не казвам сбогом на футбола. Казвам сбогом само на живота си като футболист. Защото има неща, които никога не свършват. Любовта към играта. Любовта към Локомотив. И уважението към всички, с които споделих този път. Благодаря за всяка минута. До нови срещи. 

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