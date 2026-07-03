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Полски клуб се приближава до защитник на Локо (Пд)

  • 3 юли 2026 | 09:26
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Защитникът на Локомотив (Пловдив) Лукас Риян е все по-близо до преминаване в Ракув. В офисите на “смърфовете” вече е постъпила оферта от полския клуб, която е на стойност 600 000 евро, научи Sportal.bg.

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Още преди малко повече от месец се появи информация, че Ракув следи изкъсо ситуацията с Риян. Бранителят изигра много силен мач във финала за Sesame Купа на България срещу ЦСКА, като тогава отбеляза изравнителния гол, а след това при дузпите също беше точен. Тогава на трибуните на Националния стадион беше бившият спортен директор на Ботев (Пловдив) Артур Платек, който по това време работеше в Ракув. Именно Риян е бил причината за неговата поява на финала.

Бразилецът се присъедини към Локомотив през лятото на 2025 година и записа 31 мача за “смърфовете”.

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