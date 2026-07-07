Реал Сосиедад възнагради с нов договор треньора, който им донесе Купата на краля

Испанският Реал Сосиедад обяви удължаването на договора на старши треньора Пелегрино Матарацо до края на сезон 2027/28.

48-годишният американец беше възнаграден заради спечелената Купа на Краля в първите си месеци начело на тима, превръщайки се в първия наставник от Съединените щати, който печели значим трофей с отбор от петте най-силни първенства в Европа. Победата срещу Атлетико Мадрид с дузпи във финала също осигури място на Реал Сосиедад в Лига Европа през следващия сезон.

✍ 𝗥𝗜𝗡𝗢vado 𝟮𝟬𝟮𝟴 — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) July 7, 2026

Матарацо застана начело на баския клуб през декември, когато все още отборът беше застрашен от изпадане от испанския елит. В крайна сметка той изведе баския клуб до 10-о място в края на кампанията.

"Свързах се много добре с хората от Гипускоа, с играчите, с хората в клуба. Споделям сходни ценности с тях, което го прави по-лесно да се свържем", заяви Матерацо в изявление, цитирано от официалния сайт на клуба.

🫵 You have been 𝐫𝐞𝐧𝐞𝐰𝐞𝐝 pic.twitter.com/SDqE4A6oZI — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) July 7, 2026

Реал Сосиедад ще започне сезона в Ла Лига на 17 август като гост на Реал Мадрид на "Сантяго Бернабеу".

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