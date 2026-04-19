Матарацо: Кой би си помислил преди няколко месеца, че ще вдигнем трофея

Треньорът на Реал Сосиедад Пелегрино Матарацо бе във възторг от успеха с дузпи над Атлетико Мадрид на финала за Купата на краля. Той призна, че малко хора са вярвали, че тимът му е способен да вдигне трофея. С този успех Матарацо стана първият треньор, роден в САЩ, който печели голям трофей в някое от петте най-силни първенства в Европа.

"Кой би си помислил преди няколко месеца, след първия ни разговор, че ще бъдем на финал и ще държим този трофей? Не си поставяме граници, стремим се да градим, да бъдем градивни и да използваме всеки момент, всеки ден, за да се подобряваме. Това беше нашият път от самото начало... и това ни помогна да стигнем дотук. Искахме да се отплатим за цялата тази енергия на феновете, като донесем купата у дома. Приемането ни в Севиля и подкрепата в Сан Себастиан бяха невероятни. Усетих енергия, каквато не бях чувствал никога досега“, заяви Матарацо.

Той разкри и как се е справил с напрежението преди мача.

„Трябваше да освободим напрежението по правилния начин. Това е първият път, в който играя за титла, и е изключително специално за мен и за всички в клуба. Наясно съм, че съм първият американски треньор в Ла Лига, бях и първият в Бундеслигата. Но аз просто си върша работата, стремя се към успех и развитие. Независимо от националността ми, просто искам да бъда най-добрият, който мога", допълни специалистът.

39 години по-късно историята се повтори и Реал Сосиедад ликува с Купата на краля

Той обясни и как е взел решението кой да пази на финала.

„Взех решението миналата седмица и го съобщих на вратарите още в първия ден от тренировките. Те знаеха ролите си и се радвам, че Унай (Мареро) оправда доверието по този невероятен начин при дузпите“, завърши американецът.

Снимки: Gettyimages