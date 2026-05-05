Легенда на Реал Сосиедад напуска клуба

  • 5 май 2026 | 22:06
Защитникът на Реал Сосиедад Ариц Елустондо ще напусне клуба след края на сезона. Новината беше официално потвърдена от пресслужбата на испанския тим..

„310 мача и 11 сезона в отбора на живота му. Пример за подражание както на терена, така и извън него, незаменим играч. Благодарим ти много, Ариц!“, се казва в съобщението на клуба.

През този сезон 32-годишният футболист е изиграл 17 мача във всички турнири, без да запише гол или асистенция.

Елустондо е прекарал цялата си професионална кариера в Реал Сосиедад, като с отбора е печелил Купата на краля два пъти – през сезон 2019/2020 и през настоящата кампания.

Снимки: Imago

