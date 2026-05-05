Легенда на Реал Сосиедад напуска клуба

Защитникът на Реал Сосиедад Ариц Елустондо ще напусне клуба след края на сезона. Новината беше официално потвърдена от пресслужбата на испанския тим..

„310 мача и 11 сезона в отбора на живота му. Пример за подражание както на терена, така и извън него, незаменим играч. Благодарим ти много, Ариц!“, се казва в съобщението на клуба.

ℹ Aritz Elustondo finalizará su trayectoria como jugador txuri urdin a la conclusión de esta temporada.



💙 310 partidos y once temporadas defendiendo al equipo de su vida. Ejemplo dentro y fuera del campo, un jugador imprescindible. Eskerrik asko denagatik, 𝗔𝗿𝗶𝘁𝘇! — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 5, 2026

През този сезон 32-годишният футболист е изиграл 17 мача във всички турнири, без да запише гол или асистенция.



Елустондо е прекарал цялата си професионална кариера в Реал Сосиедад, като с отбора е печелил Купата на краля два пъти – през сезон 2019/2020 и през настоящата кампания.

Снимки: Imago