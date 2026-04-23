Нападнаха героя на Испания от финала на Евро'24: "Обижда жена ми и няма топки"

Защитникът на Хетафе Хуан Иглесиас обвини героя на Испания от финала на Евро 2024 Микел Оярсабал в отправяне на обиди към съпругата му по време на мача срещу Реал Сосиедад в сряда. Срещата, която завърши с минимална победа за гостите, бе белязана от полемика след иначе доста безинтересен двубой.

“Покрива си устата, за да обижда жена му. Той няма топките да ми го каже директно в лицето и затова си скрива устата”, заяви Иглесиас след двубоя.

"Il se couvre la bouche pour insulter ma femme.



IL N'A PAS LES COUILLES de me le dire directement donc il met sa main devant sa bouche."

Самият Оярсабал, който реализира победния гол за испанците срещу Англия преди години, категорично отрича обвиненията. След като думите на играча на Хетафе се разпространиха, капитанът на Реал Сосиедад, придружен от няколко съотборници и спортния директор Ерик Бретос, е отишъл до съблекалнята на гостите, за да изясни ситуацията.

Въпреки това от Реал Сосиедад насочват критиките си към Хуан Иглесиас заради изказването му: „Това са ценностите, които имат тук“. От клуба определят тези думи като пренебрежителни и критика към ценностите на баската общност, което никак не се е харесало. Междувременно от предаването El Larguero на Cadena SER потвърждават, че официалната позиция на Реал Сосиедад е била да не изпраща нито един играч в микс зоната, защото „не искат да падат на тяхното ниво“.

Единствената официална позиция от клуба дойде от треньора Пелегрино Матарацо на пресконференцията след мача, който застана на страната на Оярсабал: „Микел е получавал много по-сериозни обиди от това, което каза Хуан Иглесиас. Ако един играч излезе и каже такова нещо пред пресата, това говори много за характера му“, коментира американският наставник.