Шефът на Ферари след втората победа в три старта: Нека се съсредоточим върху "Спа"

Ръководителят на Ферари, Фред Васьор, заяви, че все още не иска да слуша за шансовете на Скудерията за шампионската титла, предвид колебливите представяния на отбора.

Голям пакет с подобрения в Испания донесе на тима изненадваща победа в Гран При на Барселона и първа за Люис Хамилтън в червено. А по време на Гран При на Великобритания миналия уикенд, неговият съотборник Шарл Леклер също записа първи успех за сезона, възстановявайки се от труден период на разочароваща форма и лош късмет.

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След като Ферари спечели две от последните три състезания по напълно заслужен начин, възходът на отбора неизбежно възроди разговорите за атака на световния шампионат, тъй като и двамата пилоти преследват водещия дует на Мерцедес – Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. Хамилтън е на само 32 точки зад Антонели, който записа втората си нула в три състезания, след като се класира извън топ 10 на „Силвърстоун“. В шампионата при конструкторите Ферари има по-голям дефицит от 78 точки за преодоляване, но разполага с повече от половин сезон, за да го направи.

Въпреки това Васьор омаловажи разговорите, че тимът от Маранело ще се бори и за двете световни титли, като се има предвид, че отборът не беше конкурентоспособен по време на трудния уикенд за Гран При на Австрия, който раздели двете им победни състезания. Васьор не искаше да бъде твърде негативен след слабия уикенд в Шпилберг и по същия начин сега не иска да се увлича прекалено след повдигащия духа успех на Леклер на „Силвърстоун“.

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„След Барселона чух коментара: „А, Ферари се завърна в шампионата“. Аз казах „не“. Седмица по-късно ми казахте, че Ферари ги няма никъде. Аз отново казах „не“.



„Ще имам абсолютно същия подход към всички у дома. Ще кажа: „Момчета, имахме добър уикенд. Сега нека се съсредоточим върху „Спа“. Не сме станали шампиони. Но и не сме слаби. Подобряваме се стъпка по стъпка. Така стоят нещата.



„Никога не се опитвам да правя заключение след едно състезание, две състезания, добър или лош резултат. Просто съм съсредоточен върху това да правим повече и да се справяме по-добре. Това важи за мен, важи и за всички във фабриката. Ваша работа е да говорите за шампионата, но аз никога не съм го правил“, каза ръководителят на Черните кончета.

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Васьор е наясно, че Гран При на Белгия на високоскоростната „Спа“, макар на хартия да е със сравнително сходен профил със „Силвърстоун“, ще постави различни предизвикателства пред задвижващите системи от 2026 г. със своите дълги прави и специфични изисквания за възстановяване на енергия. Той все още смята болида W17 на Мерцедес за най-добрия пакет от кола и задвижваща система на стартовата решетка в повечето ситуации.

„Мисля, че Мерцедес, честно казано, все още имат малко предимство по отношение на чистата скорост - обясни Васьор. - Ако погледнете шестте, седем сесии, които проведохме този уикенд, те вероятно бяха по-бързи в пет от тях.



„Следващата седмица ще бъде ново предизвикателство в Спа. Първо, времето ще бъде доста по-различно. Но трябва да започваме от нулата всеки уикенд. Няма нищо магическо. Не можем да си представим, че ще направим скок от пет-шест десети за един уикенд. Просто сборът от малки подобрения навсякъде ще направи разликата“, каза още французинът.

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Снимки: Gettyimages