Ферари спечели своята победа №250 във Формула 1

Днешният успех на Шарл Леклер в надпреварата за Гран При на Великобритания беше под №250 за Ферари в световния шампионат. От тях 249 са спечелени от тима на Скудерията, а другата е дело на Джанкарло Бегети, който във Франция през 1961 година печели с частен болид на Черните кончета.

Marking our spot in F1 history ❤️ pic.twitter.com/wtVsQBhVFQ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 5, 2026

По ирония на съдбата той дойде именно на „Силвърстоун“, където през 1951 година Хосе Фройлан Гонсалес носи първия успех на Черните кончета във Формула 1.

A landmark victory for the team, our 250th in Formula 1!! 🏆 pic.twitter.com/pcAGDHHGFt — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 5, 2026

Ферари е първият конструктор, който достига до 250 победи във Формула 1, а на второто място с 203 успеха е екипът на Макларън. Мерцедес и Ред Бул, които са двата най-успешни отбора през последните 20 години, имат съответно 138 и 130 победи в световния шампионат, като те заемат третото и четвъртото място.

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С най-голям принос за тези 250 победи на Ферари „изненадващо“ е Михаел Шумахер, който печели 72 от своите 91 победи именно със Скудерията в периода 1996-2006.

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Снимки: Gettyimages