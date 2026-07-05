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Ферари спечели своята победа №250 във Формула 1

  • 5 юли 2026 | 20:13
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Днешният успех на Шарл Леклер в надпреварата за Гран При на Великобритания беше под №250 за Ферари в световния шампионат. От тях 249 са спечелени от тима на Скудерията, а другата е дело на Джанкарло Бегети, който във Франция през 1961 година печели с частен болид на Черните кончета.

По ирония на съдбата той дойде именно на „Силвърстоун“, където през 1951 година Хосе Фройлан Гонсалес носи първия успех на Черните кончета във Формула 1.

Ферари е първият конструктор, който достига до 250 победи във Формула 1, а на второто място с 203 успеха е екипът на Макларън. Мерцедес и Ред Бул, които са двата най-успешни отбора през последните 20 години, имат съответно 138 и 130 победи в световния шампионат, като те заемат третото и четвъртото място.

Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън
Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън

С най-голям принос за тези 250 победи на Ферари „изненадващо“ е Михаел Шумахер, който печели 72 от своите 91 победи именно със Скудерията в периода 1996-2006.

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Снимки: Gettyimages

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