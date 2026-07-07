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Ферари ще бъде първият отбор, който ще тества "Мадринг" преди Гран При на Испания

  • 7 юли 2026 | 13:02
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Ферари се подготвя за филмов ден в новия дом на надпреварата за Гран При на Испания във Формула 1. В четвъртък Скудерията ще излезе на уличната писта в Мадрид, наречена „Мадринг“, която ще бъде домакин на първото си състезание между 11 и 13 септември, след като замени Барселона като място за провеждане на испанската надпревара.

Това означава, че SF-26 ще бъде първият болид от Формула 1, който ще се движи по мадридското трасе, което ще позволи на Ферари да събере ценни данни, като същевременно ще осигури важен тест за организаторите на събитието. Официално денят ще бъде наречен „снимачен“ – сесия, посветена на промоционални дейности, като правилникът позволява на Люис Хамилтън и Шарл Леклер да навъртят общо до 200 километра.

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Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън

Новината идва седмица след като Ферари спечели втората си победа за сезон 2026, когато Леклер добави към триумфа на Хамилтън в Барселона и своя, пресичайки първи карирания флаг на „Силвърстоун“ за Гран При на Великобритания. Това беше втора победа за Ферари в рамките на три кръга, което оставя тима на второ място в шампионата, на 78 точки зад Мерцедес. Хамилтън и Леклер са съответно трети и четвърти в класирането при пилотите.

Ферари спечели своята победа №250 във Формула 1
Ферари спечели своята победа №250 във Формула 1

Най-изненадващият аспект от снимачния ден на Ферари обаче е скоростта, с която той е бил организиран, тъй като само допреди няколко дни „Мадринг“ все още беше активна строителна площадка. Това се отнася поне за трибуните и инфраструктурата на падока, като скорошно посещение на медии показа, че работата все още продължава в няколко зони на съоръжението.

Пистата в Мадрид ще е готова навреме за първото си домакинство на Формула 1
Пистата в Мадрид ще е готова навреме за първото си домакинство на Формула 1

Що се отнася до самата писта, 5.416-километровото трасе с 22 завоя и дълга виражна секция е завършено, а присъствието на Ферари ще даде допълнително потвърждение за постигнатия напредък. Така, освен че Скудерията ще може да придобие първоначални познания за пистата, а снимачният ден предлага на организаторите на „Мадринг“ ценна възможност да проверят функционирането на съоръжението с болид от Формула 1.

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Снимки: Imago

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