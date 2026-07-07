ФИА работи по връщането на независимите производители във Формула 1

Международната автомобилна федерация (ФИА), управляващият орган на Формула 1, обмисля да предложи доставка на двигатели от трети страни за клиентските отбори от 2031 г., тъй като шампионатът изглежда се насочва към по-евтини V8 задвижващи системи.

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем и шефът на Формула 1 Стефано Доменикали отдавна са на едно мнение, че сериите трябва да преминат към по-евтини, по-леки и по-шумни задвижващи системи за следващия регулаторен цикъл, който трябва да започне през 2031 година. Най-вероятният план е преминаване към атмосферни V8 двигател и по-малък електрически компонент. Това би намалило както разходите, така и теглото на автомобилите, и би върнало Формула 1 към по-чиста форма на състезания с максимална скорост.

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За Бин Сулайем преминаването към двигатели, които са много по-евтини за производство и далеч по-малко сложни от настоящите, може да отвори вратата за решаване на друг проблем, който се появи на бюрото му през последните месеци. Изпълнителният директор на Макларън Зак Браун наскоро изпрати писмо до Бин Сулайем, за да повтори своите дългогодишни притеснения относно съюзите между отборите в спорта. Браун имаше възражения срещу някои аспекти на двойната собственост на Ред Бул Австрия върху Ред Бул Рейсинг и Рейсинг Булс, включително липсата на задължителен отпуск за шефа на отбора Лоран Мекис, когато французинът смени втория отбор за ръководния пост в Ред Бул, заменяйки Кристиан Хорнър.

Въпросът отново излезе на дневен ред, когато Мерцедес прояви интерес към придобиването на 24-процентов дял от отбора на Алпин – преговори, които се провалиха, защото Мерцедес сметна исканата цена за твърде висока. С въвеждането на по-евтини двигатели ФИА би могла да принуди отборите или да произвеждат собствени двигатели, или да закупят готови такива от трета страна, което на практика ще сложи край на ерата на клиентските отбори.

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В разговор с британски медии в Силвърстоун, Бин Сулайем заяви: „Няма да има контрол на един отбор над друг, на А-отбор над Б-отбор, който се снабдява с техните двигатели“, цитиран от Ройтерс.



„Ако е достъпно, тогава ще имаме един двигател за останалите Б-отбори, така че никой да не може да ги притиска и да им казва: „Гласувайте по този начин, или няма да ви дадем добър двигател“.“

В ексклузивно интервю за motorsport.com през април, шефът на Формула 1 Доменикали каза, че възможността за предлагане на двигатели с „бял етикет“ би помогнала на шампионата да запази повече гъвкавост на фона на променящите се интереси и политики на производителите.

„Ако имахме независим производител, можехме да кажем: „Нека предложим двигател „бял етикет“ на Ф1/ФИА на отборите, които искат да се състезават, да го направим - каза Доменикали. - Точно като стария Форд Косуърт, независимият двигател и така нататък. Но нямахме. По онова време нямаше никой.



„Производителите са жизненоважна част от това, което правим. Трябва да им благодарим всеки ден и всяка нощ, защото без тях би било невъзможно. Но вече не можем да бъдем в позиция, в която производителите диктуват темпото на спорта. Това е научен урок“, добави италианецът.

Двигателите от трети страни бяха често срещани във Формула 1, като компании като Косуърт за последно доставяха на Маруся през 2013 г. Но навлизането на турбо-хибридната ера през 2014 г. на практика сложи край на двигателите от трети страни поради свързаните с тях разходи и сложност.

В момента Мерцедес снабдява три клиентски отбора – Макларън, Уилямс и Алпин, като се разбира, че производителят вече е искал да намали броя на клиентите си от три на два за 2031 г. Ред Бул Форд Пауъртрейнс доставя двигатели както на Ред Бул Рейсинг, така и на сестринския си отбор Рейсинг Булс, докато Ферари дава под наем задвижващи системи на Хаас и Кадилак. Ауди е пълноправен заводски отбор, както и Астън Мартин, който сключи съюз с Хонда. Междувременно Кадилак се готви да влезе като производител на двигатели през 2029 г. и е известно, че също проявява интерес към преминаване към V8.

Бин Сулайем твърди, че някои производители вече са показали готовност да приемат идеята. Но докато правилата за задвижващите системи за 2031 г. не бъдат окончателно дефинирани и записани на хартия, настоящите или бъдещите производители не могат да направят нищо, за да се подготвят.

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„Всеки път, когато излезе нов правилник, ние ще го разгледаме и ще видим дали е нещо технически интересно - каза Браун по време на Гран При на Монако. - Дали е нещо, което има финансов смисъл? Мисля, че ще преминем през този процес, когато това се случи.“

Въпреки че Макларън би обмислил идеята, разбираемо е, че отборът не е склонен да създава скъпо подразделение за задвижващи системи по начина, по който го направи Ред Бул. Разговорите за бъдещите задвижващи системи бяха забавени поради текущата работа по настоящия цикъл от правила, като преразглеждането на ADUO на Ред Бул и договорените промени за 2027 г. и 2028 г. ангажираха ресурсите на ръководния орган през последните седмици.

Настоящите споразумения „Конкорд“ и тези за задвижващите системи изтичат в края на сезон 2030. Това означава, че ФИА би могла едностранно да наложи нова формула за двигателите, включително забрана за клиентски отбори, от 2031 година, ако пожелае. Подобен ход обаче крие огромен риск от отчуждаване и отблъскване на производителите, които федерацията се опита толкова усилено да привлече през последните години. Поради тази причина е по-вероятно да се търси по-широк консенсус.

Ако бъде постигнато квалифицирано мнозинство сред настоящите шест производители на задвижващи системи, което включва сегашните пет доставчици на двигатели, както и Дженеръл Мотърс, преминаването към V8 двигатели може дори да бъде ускорено за 2030 г.

„През 2031 г. ФИА ще има властта да въведе V8 двигатели без никакво гласуване от страна на производителите - заяви Бин Сулайем през май. - Такива са правилата. Но ние искаме да го направим с една година по-рано. Аз съм оптимист, те искат това да се случи.“

Смята се, че повечето производители като цяло са съгласни с преминаването към V8. От Ауди имат желание да запазят турбокомпресора в бъдещите регулации, въпреки че се смята, че те са единствените на тази позиция.

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Снимки: Gettyimages