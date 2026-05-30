Мерцедес се отказа от закупуването на дял в Алпин

Мерцедес няма да закупува миноритарен дял в отбора на Алпин във Формула 1, тъй като намира исканата от Orto Capital сума за прекалено висока.

Сребърните стрели, които от тази година доставят задвижващи системи и скоростни кутии на екипа от Енстоун, имаха интерес към закупуването на дяла от 24% в отбора на Orto Capital. От Мерцедес дори вече бяха постигнали споразумение с Рено за закупуването на акциите, но сделката е пропаднала, съобщават BBC и Motorsport.

Моден гигант е новият генерален спонсор на Алпин

Причината за отказа на Сребърните стрели се крие в исканата от Orto Capital сума от 720 милиона долара, която прави общата стойност на Алпин над 3 милиарда. Това обаче е над оценката на Мерцедес и съответно Сребърните стрели вече не виждат изгода от направата на тази инвестиция.

В Макларън са против Мерцедес да стане акционер в Алпин

Orto Capital закупи своя дял от 24% в Алпин през юни 2023 година за 233 милиона долара. В момента към него име интерес и от страна на консорциум, воден от Кристиан Хорнър, но според запознати от Рено блокират продажбата на Хорнър. Френският автомобилен гигант, който продължава да е притежател на мажоритарния дял акции в Алпин, има правото да налага вето при продажбата на дяла на Orto Capital до септември тази година.

Разследването на причината за повредата на Ръсел ще отнеме няколко месеца

Хорхе Мартин счупи рекорда за максимална скорост в MotoGP, вдигайки близо 370 км/ч

Оливър Солберг отпадна от рали "Япония" след поредна грешка през сезона

В Канада Ред Бул сложи край на двугодишна суша

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Какви са условията, за да остане Ферари в Льо Ман?

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

Левски се раздели с още един играч

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Септември не остави шансове на Локомотив (Пловдив) в битката за титлата при 18-годишните

