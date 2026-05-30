Мерцедес се отказа от закупуването на дял в Алпин

Мерцедес няма да закупува миноритарен дял в отбора на Алпин във Формула 1, тъй като намира исканата от Orto Capital сума за прекалено висока.

Сребърните стрели, които от тази година доставят задвижващи системи и скоростни кутии на екипа от Енстоун, имаха интерес към закупуването на дяла от 24% в отбора на Orto Capital. От Мерцедес дори вече бяха постигнали споразумение с Рено за закупуването на акциите, но сделката е пропаднала, съобщават BBC и Motorsport.

Причината за отказа на Сребърните стрели се крие в исканата от Orto Capital сума от 720 милиона долара, която прави общата стойност на Алпин над 3 милиарда. Това обаче е над оценката на Мерцедес и съответно Сребърните стрели вече не виждат изгода от направата на тази инвестиция.

Orto Capital закупи своя дял от 24% в Алпин през юни 2023 година за 233 милиона долара. В момента към него име интерес и от страна на консорциум, воден от Кристиан Хорнър, но според запознати от Рено блокират продажбата на Хорнър. Френският автомобилен гигант, който продължава да е притежател на мажоритарния дял акции в Алпин, има правото да налага вето при продажбата на дяла на Orto Capital до септември тази година.

Снимки: Gettyimages