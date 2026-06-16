Пистата в Мадрид ще е готова навреме за първото си домакинство на Формула 1

Организаторите на Гран При на Испания във Формула 1 съобщиха, че пистата "Мадринг" в испанската столица ще бъде готова за състезанието през септември въпреки затрудненията при нейния строеж.

Os presentamos el cartel oficial del FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026.



Un cartel con mucha historia que iréis descubriendo en los próximos días.#MADRING pic.twitter.com/11mpTyU8os — MADRING (@madring_oficial) June 16, 2026

Трасето с дължина 5,47 км в североизточната част на Мадрид беше показано за пръв път пред широката публика днес. На събитието присъстваха официални лица от правителството на страната, както и пилотът на Уилямс Карлос Сайнц, който е официален посланик на състезанието.

Nuestro embajador @Carlossainz55 no podía perderse un día tan especial. 🌶️@CSainz_oficial tampoco se lo quería perder. pic.twitter.com/KJyb4vh8ty — MADRING (@madring_oficial) June 16, 2026

Достъпът до съоръжението е много удобен, тъй като се намира в близост до летище "Барахас" и до него се достига лесно с градския транспорт. То включва две дълги прави и емблематичния завой „Монументал“, който има позитивен вираж от 24 градуса, което ще позволи на пилотите да достигат скорост от 340 км/ч в кривата.

Queda muy poquito para vivir toda la emoción de esta recta. 🏎️



Con algo que veremos muy pronto al fondo… pic.twitter.com/17NQKdscD9 — MADRING (@madring_oficial) June 16, 2026

"Това е трасе, което включва по малко от всичко - бързи и бавни отсечки, градска част, както и по-открита зона. Различно е", заяви Сайнц.

¡QUÉ BONITA ESTÁS MADRID!



No hay mejor forma de acabar esta presentación.🌹 pic.twitter.com/m4pfLK6qjj — MADRING (@madring_oficial) June 16, 2026

Трудностите около строежа на пистата, която трябва да приеме първото си състезание през септември, ще принудят организаторите да работят денонощно през следващите месеци. Гаражите в пит-лейна все още не са завършени, а временни трибуни ще бъдат издигнати, докато зоната на падока все още е в концептуална фаза.

En el trazado de MADRING se celebra la ceremonia de izado de bandera. 🇪🇸



Un momento simbólico que marca el inicio visible del futuro circuito de Madrid, sede del FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026. pic.twitter.com/v15dXLfruE — MADRING (@madring_oficial) June 16, 2026

"В 11-ия месец на строежа сме, а разрешителните отнеха 12. Сега най-сложната част, дори като изключим трасето, вече е свършена. В южната част пистата е готова... на север ще бъдем готови след три седмици. Това, което ще започнем сигурно след три седмици, е издигането на временни структури - трибуните и VIP зоните. Може да се наложи да работим през нощта, така че сме резервирали буферен период и ще можем да правим нощни смени, защото лицензът за строеж позволява да работим 24 часа" заяви главният оперативен директор на проекта Карлос Хименес.

Снимки: x.com/NobleF1

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