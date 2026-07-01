Голям малшанс за доскорошната звезда на Спартак (Варна)

Бразилското крило Алесандро Нашименто Да Силва - Шанде претърпя много неприятен инцидент още в предсезонната подготовка на новия си тим Олимпия Любляна. Шанде скъса ахилесово сухожилие.Заради тежката травма след операцията се налага по продължителен рехабилитационен процес.

Очакванията са бразилецът да се завърне след около шест месеца , което означава, че ще бъде готов едва за втория полусезон на следващата година. Припомняме, че един от най-добрите играчи на Спартак през изминалите два сезона напусна отбора и се присъедини със свободен трансфер към най-популярния клуб на Словения.

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