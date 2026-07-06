Николай Господинов: Победата дойде заради добрата ни игра в защита

Помощник-треньорът на националния отбор по баскетбол на България за жени до 20 години, Николай Господинов, коментира победата с 89:60 над Босна и Херцеговина в двубоя от Европейското първенство, в Дивизия В в Самоков. Той смята, че добрата защита е била в основата на успеха.

"Държим много да има енергия и настроение, това е важно. Вече месец работим заедно, така че държим много да има такива весели моменти. Работим върху това", призна Господинов.

България "смаза" и Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

"Победата днес дойде, тъй като играхме много добре в защита, особено първите 10 минути. Поведохме с разлика, имаше след това малко подценяване, поговорихме си вътре десет минути и видяхте, че след това отново вдигнахме голяма разлика. Отборът играе добре, когато сме агресивни в защита, пресираме гардовете и това ни дава предимство голямо", допълни треньорът.

Той говори и за предстящите сблъсъци с Черна гора и Португалия.

"Отборите са добри, играха в дивизия А, така че няма да са леки мачове. Готвим се още от утре. Първо искаме малко да възстановим момичетата, ще гледаме видео и мисля, че ще се получат нещата. Отборът има настроение, играем добре и мисля, че ще победим", завърши Господинов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg