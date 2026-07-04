България стартира участието си на Европейското в Самоков днес

Националният отбор по баскетбол на България за жени до 20 години стартира днес участието си на Европейското първенство, което се провежда в Самоков. Селекцията на Маргарита Маринкова се изправя срещу Румъния в първия си мач от група С на надпреварата. Срещата е от 18:00 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо, както и да видите всичко по-интересно от "Аренa СамЕлион".

В групата на българките са още отборите на Нидерландия и Босна и Херцеговина.

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