България U20 се справи и с "лалетата" в Самоков

Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 20 години се наложи над Нидерландия със 79:72 (22:12, 27:23, 14:12, 16:25) като домакин в "Арена СамЕлион" в Самоков във втория си мач от Група "С" на Европейското първенство в дивизия "В".

Така националките записаха втори успех и оглавяват временното класиране в групата. "Лалетата" са с победа и загуба, какъвто е активът и на Румъния, докато съставът на Босна и Херцеговина е с две поражения.

В последния си двубой от първата фаза българките ще се изправят именно срещу босненките в понеделник от 18:00 часа.

Българският тим владееше инициативата през целия двубой, а най-голямата му преднина достигна 16 точки.

До почивката националките си осигуриха аванс от 49:35, а след 30 минути игра резултатът бе 63:47. В последната част българките намалиха леко оборотите, но нямаха проблеми да грабнат втората си победа. Най-голямата разлика в хода на срещата бе 21 точки.

Най-резултатна за България бе Лидия Йохан Сиверо с 19 точки и 4 борби. Мария Цонева оформи "дабъл-дабъл" от 14 точки и 13 борби, Гергана Маданкова отбеляза 12 точки, а Деница Манолова завърши с 10.

Снимка: ФИБА

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