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Следете със Sportal.bg: България - Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

  • 6 юли 2026 | 17:57
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Следете със Sportal.bg: България - Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

Националният отбор по баскетбол на България за жени до 20 години и този на Босна и Херцеговина играят в мач от група С на Европейското първенство, което се провежда в "Арена СамЕлион" в Самоков. След първите 10 минути "лъвиците" поведоха с 28-10, а на почивката преднината им е 9 точки (40-31).

ПЪРВА ЧАСТ

След 2 минути и половина игра България поведе с 6-2. Тройка на Димана Костова увеличи разликата на 5 точки, а отново тя вдигна преднината на "лъвиците" на 7 точки (11-4). Малко след това те вече бяха напред с 13-4. 3 минути преди края на частта домакините водеха с 19-8. След това разликата скочи на 13 точки (21-8), а след първите 10 минути резултатът бе 28-10 в полза на България.

16 България : Босна и Херцеговина

ВТОРА ЧАСТ

След малко повече от минута игра българките поведоха с 30-10. Продължи доминацията на баскетболистките на Маргарита Маринкова, които водеха с 19 точки (34-15) при оставащи близо 6 минути до почивката. Босненките вдигнаха оборотите и намалиха пасива си на 10 точки (26-36), а лошата новина за българките бе натрупаните 4 лични нарушения на центъра Мария Цонева. Изоставането на гостите стана само 6 точки (31-37), при малко повече от минута до края на частта. На почивката преднината на България е 9 точки (40-31).

16 България : Босна и Херцеговина

В стартовата петица селекционерът на българския тим Маргарита Маринкова заложи на Маданкова, Манолова, Димитрова, Цонева и Костова.

До момента "лъвиците" са с две победи в сметката си, като в първите два дни надвиха Румъния с 86-56, а след това Нидерландия със 79-72.

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Снимки: Владимир Иванов

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