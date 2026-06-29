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Десподов при ПАОК в Нидерландия

  • 29 юни 2026 | 18:04
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Десподов при ПАОК в Нидерландия

Един от най-популярните футболисти на Реал Сосиедад Ариц Елустондо е първото лятно попълнение на ПАОК. 32-годишният централен защитник напуска Испания за първи път в кариерата си, след като записа над 300 участия с отбора на Сан Себастиан и дори носеше капитанската лента на тима.

"Когато получих предложението, го обсъдих с мои бивши съотборници, които са играли в Гърция и получих много информация. Говорим за исторически клуб в Гърция... мислейки за моя характер, за моя темперамент, наистина ми хареса идеята да дойда в този отбор и да му помогна да се издигне по-високо", каза Елустондо пред клубната телевизия, след което се качи на самолета за лагера на отбора в Залтбомел.

Второто ново попълнение би трябвало да бъде също в защитата, тъй като "черно-белите" са се насочили към гръцкия ляв бранител на Аугсбург Димитрис Янулис. Българската звезда на тима Кирил Десподов също замина за лагера в Нидерландия, но до момента не е направил нито едно тренировъчно занимание. Очакванията са това да се случи именно по време на лагера, а в колко от четирите контролни срещи ще играе, ще бъде дискутирано с треньора Алесио Лиши.

Подготовката на ПАОК започна преди шест дни – на 23 юни, като Десподов продължава рехабилитацията след операцията, която претърпя на 4 май тази година. Проблемът на големия пръст на десния крак го измъчва повече от година и никакви лечения, медикаменти, антибиотици и рехабилитации не помогнаха.

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