Десподов има нов треньор в ПАОК

Българският национал Кирил Десподов вече има нов треньор в ПАОК, след като клубът назначи италианеца Алесио Лиши.

На 19 юни ПАОК обяви края на партньорството си с румънския треньор Разван Луческу.

Последната треньорска позиция на 40-годишния Лиши беше в Осасуна. Той пое испанския клуб през лятото на 2025 г. Под негово ръководство Осасуна изигра 42 мача (14 победи, 9 равенства и 19 загуби) и завърши на 17-о място в Ла Лига, избягвайки изпадане.

ПАОК остана на трето място в последното гръцко първенство с 57 точки.

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