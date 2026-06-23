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ПАОК започна подготовка без Десподов

  • 23 юни 2026 | 12:35
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ПАОК започна подготовка без Десподов

ПАОК започна лятната си подготовка под ръководството на новия треньор Алесио Лиши, който беше официално назначен вчера. Италианецът за последно е бил начело на Осасуна. Българският национал Кирил Десподов не взе участие в заниманието, тъй като все още се възстановява от операция на големия пръст на десния крак, която претърпя в началото на май. В първата тренировка излязоха и десет млади момчета от школата и от втория отбор, които допълниха основната група. Трима футболисти от основния състав се подготвяха на облекчен режим: Мади Камара, Константинос Тимианис и Янис Михалидис, докато Десподов и Суалихо Мейте получиха пълна почивка, тъй като все още завършват рехабилитационната процедура, предписана им от физиотерапевтите.

Трима души пък изобщо не се появиха на тренировките, защото са получили по-дълга почивка поради участие с националните отбори на страните в средата на юни. Това са Андрия Живкович, Лука Гугешашвили и Христос Зафеирис. Освен това, в ПАОК имат и двама футболисти, които са на световното първенство и за тях също няма яснота кога ще се присъединят към основната група. Това са Хорхе Санчес от Мексико и Абдул Рахман Баба от Гана. Следващата стъпка на тима е да замине за лагера в Нидерландия, където ще се подготвя в базата в Залтбомел. Там са планирани и четири контролни срещи, в които ще се избистри и състава за европейските турнири и за местното първенство.

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