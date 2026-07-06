Реал Мадрид обяви официално новия си треньор

Испанският гранд Реал Мадрид официално обяви назначението на Педро Мартинес за нов старши треньор на тима. 65-годишният специалист подписа договор за три сезона с "лос бланкос".

Мартинес идва в Реал мадрид след един от най-великите сезони в историята на Валенсия. Той изведе "портокалите" до първото им участие във Финалната четворка на Евролигата, като същевременно спечели Суперкупата на Испания и изведе тима до шампионската титла в Лига Ендеса.

Това ще отбележи първия треньорски престой на Мартинес в една от двете големи баскетболни сили на Испания.

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Той е един от малкото треньори, спечелили титлата в испанското първенство, без никога да са били треньор на Реал Мадрид или Барселона, като е спечелил шампионата два пъти с Валенсия.

Ветеран в треньорската кариера, Мартинес започва кариерата си в Ховентут Бадалона през 1990 г. През последните три десетилетия той е бил треньор и на Манреса, Гран Канария, Баскония, Валенсия в два отделни периода, както и на Саламанка, Гранада, Менорка, Оренсе, Тенерифе, Естудиантес, Жирона и Севиля.

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Решението на Реал Мадрид да замени Серхио Скариоло с Педро Мартинес ще дойде с висока финансова цена.

Според изчисления на BasketNews, смяната на треньора в Мадрид се очаква да струва на клуба около 7 милиона евро за предстоящия сезон, като се вземе предвид откупуването на Мартинес, новият му договор и останалите финансови задължения, свързани с напускането на Скариоло.

Реал Мадрид е задействал клаузата за откупуване от 1 милион евро в договора на Мартинес с Валенсия, а според испанските медии се очаква опитният специалист да печели над 1 милион евро чисто на сезон при "белите", като общата му брутна годишна заплата потенциално може да достигне близо 2 милиона евро.

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Преходът на треньорския пост включва и разходите за раздяла със Скариоло. Италианският треньор имаше още два сезона от тригодишния договор, който подписа с Реал Мадрид през 2025 г. Според източници на BasketNews, оставащата стойност на това споразумение е била приблизително 4 милиона евро бруто.

Като се комбинират оставащият договор на Скариоло, откупуването на Мартинес и новият му контракт, се очаква общата цена на треньорския ремонт на Мадрид за този сезон да достигне до 7 милиона евро, докато за целия тригодишен период тя може да достигне около 11 милиона евро.

За сравнение, 11 милиона евро надвишават общите нетни заплати на играчите на осем клуба от Евролигата от сезон 2025/26, включително Валенсия.

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Снимки: Imago