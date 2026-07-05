Валенсия официално се раздели с голямата си звезда, топката е в Олимпиакос

Валенсия потвърди раздялата с голямата си звезда Жан Монтеро, след като договорът му беше откупен. Монтеро си тръгва след доминантен сезон 2025/26, в който спечели място в идеалния отбор на Евролигата. Той обра наградите за най-полезен играч (MVP) във финалите на шампионата на Испания и плейофите в Евролигата, впечатлявайки както в местното първенство, така и в клубните турнири на Стария континент.
Новината беше официално обявена от клуба чрез съобщение на сайта на "портокалите". От Валенсия уточниха, че е била заплатена пълната сума по откупната клауза в контракта на играча, което е позволило неговото напускане.
Доминиканският гард прекара две години във Валенсия и остави отлични впечатления по време на престоя си в Испания. Той се превърна в ключова фигура за постигането на най-доброто класиране на клуба в Евролигата и за спечелването на втората титла на Валенсия в Лига Ендеса.
В 75-те мача, които изигра през сезон 2025/26, Жан записа средно по 15,2 точки при 36,2% успеваемост от тройката, 2,9 борби, 4,5 асистенции и 1,1 откраднати топки, постигайки среден коефициент на полезно действие от 18,4.
Монтеро добави към списъка си с индивидуални отличия, като беше избран в идеалния отбор на Евролигата, обявен за MVP на плейофите в Евролигата и спечели наградата $Изгряваща звезда$ на турнира.
В Лига Ендеса той отново намери място в идеалния отбор на първенството и беше избран за MVP на финалните плейофи, които завършиха с вдигането на втората шампионска титла на Валенсия в историята на клуба.
Очаква се скоро гръцкият гранд Олимпиакос да обяви официално входящия трансфер на 23-годишния пойнт гард.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google