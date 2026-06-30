Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Реал Мадрид протяга ръце към треньора на Валенсия

Реал Мадрид протяга ръце към треньора на Валенсия

  • 30 юни 2026 | 11:55
  • 401
  • 0
Реал Мадрид протяга ръце към треньора на Валенсия

Реал Мадрид е на финалната права в преговорите за привличането на Педро Мартинес за нов наставник, който да замени Серджо Скариоло. Новината съобщава Начо Дуке от MARCA, като се позовава на изключителния сезон 2025/26, който Мартинес направи с Валенсия.

Според информацията, "лос бланкос" ще активират освобождаващата клауза на треньора в размер на 1 милион евро и ще му предложат тригодишен договор със заплата малко над 1 милион евро на сезон.

Мартинес, който в понеделник навърши 65 години, изведе "портокалите" до най-великите сезони в историята на Валенсия. Под негово ръководство клубът достигна този сезон до първото си участие във Финалната четворка на Евролигата, като същевременно стана и шампион на Испания. Той изведе Валенсия до титлата в Лига Ендеса и в първия си период като треньор в клуба през 2017-а.

Забележителните му постижения му донесоха приза "Треньор на годината" в Евролигата за изминалия сезон.

Този ход ще бъде първият случай, в който Мартинес поема един от двата баскетболни гранда на Испания.

Той е сред малкото треньори, печелили титлата в Лига Ендеса, без някога да са водили Реал Мадрид или Барселона, като е триумфирал два пъти с Валенсия.

Като ветеран в професията, Мартинес започва кариерата си в Ховентут Бадалона през 1990 г. През последните три десетилетия той е бил начело и на отбори като Манреса, Гран Канария, Баскония, както и на Валенсия в няколко различни периода. Треньорската му визитка включва още Саламанка, Гранада, Менорка, Урензе, Тенерифе, Естудиантес, Жирона и Севиля.

Междувременно Валенсия е изправен пред сериозно преструктуриране на състава след историческия си сезон. Дариъс Томпсън вече напусна, а се очаква това лято да го последват още Жан Монтеро, Бракстън Кий, Бранку Бадио и Серхио Де Лареа.

Както MARCA съобщи по-рано, Реал Мадрид се опитва да привлече и крилото на Валенсия Хайме Прадия със значителна финансова оферта.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Евролига

Жалгирис официално подписа с един от най-добрите реализатори в Евролигата

Жалгирис официално подписа с един от най-добрите реализатори в Евролигата

  • 29 юни 2026 | 16:08
  • 1124
  • 0
Байерн Мюнхен обяви официално новия треньор

Байерн Мюнхен обяви официално новия треньор

  • 29 юни 2026 | 15:04
  • 2625
  • 3
Реал Мадрид инвестира 11 милиона в национал на Испания

Реал Мадрид инвестира 11 милиона в национал на Испания

  • 29 юни 2026 | 14:41
  • 1077
  • 0
Партизан се договори с крило на Макаби

Партизан се договори с крило на Макаби

  • 28 юни 2026 | 19:25
  • 1480
  • 0
Реал Мадрид протяга ръце към двама от топреализаторите в Испания

Реал Мадрид протяга ръце към двама от топреализаторите в Испания

  • 28 юни 2026 | 17:15
  • 1980
  • 0
Шак МакКисик и половинката му се сбогуваха с Олимпиакос след седем сезона и 12 трофея

Шак МакКисик и половинката му се сбогуваха с Олимпиакос след седем сезона и 12 трофея

  • 28 юни 2026 | 16:28
  • 1696
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

  • 30 юни 2026 | 09:56
  • 7712
  • 51
Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

  • 30 юни 2026 | 12:11
  • 1962
  • 3
Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

  • 30 юни 2026 | 09:05
  • 6908
  • 11
Има ли какво да противоставят шведите на головите машини Мбапе и Дембеле?

Има ли какво да противоставят шведите на головите машини Мбапе и Дембеле?

  • 30 юни 2026 | 12:16
  • 198
  • 0
Левски се преклoни пред Георги Аспарухов и Никола Котков 55 години след трагедията

Левски се преклoни пред Георги Аспарухов и Никола Котков 55 години след трагедията

  • 30 юни 2026 | 11:05
  • 1884
  • 11
Ден 2 на "Уимбълдън": Григор Димитров започва похода си, Серина Уилямс се завръща на голямата сцена

Ден 2 на "Уимбълдън": Григор Димитров започва похода си, Серина Уилямс се завръща на голямата сцена

  • 30 юни 2026 | 07:35
  • 6637
  • 5