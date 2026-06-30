Реал Мадрид протяга ръце към треньора на Валенсия

Реал Мадрид е на финалната права в преговорите за привличането на Педро Мартинес за нов наставник, който да замени Серджо Скариоло. Новината съобщава Начо Дуке от MARCA, като се позовава на изключителния сезон 2025/26, който Мартинес направи с Валенсия.

Според информацията, "лос бланкос" ще активират освобождаващата клауза на треньора в размер на 1 милион евро и ще му предложат тригодишен договор със заплата малко над 1 милион евро на сезон.

Мартинес, който в понеделник навърши 65 години, изведе "портокалите" до най-великите сезони в историята на Валенсия. Под негово ръководство клубът достигна този сезон до първото си участие във Финалната четворка на Евролигата, като същевременно стана и шампион на Испания. Той изведе Валенсия до титлата в Лига Ендеса и в първия си период като треньор в клуба през 2017-а.

Забележителните му постижения му донесоха приза "Треньор на годината" в Евролигата за изминалия сезон.

Този ход ще бъде първият случай, в който Мартинес поема един от двата баскетболни гранда на Испания.

Той е сред малкото треньори, печелили титлата в Лига Ендеса, без някога да са водили Реал Мадрид или Барселона, като е триумфирал два пъти с Валенсия.

Като ветеран в професията, Мартинес започва кариерата си в Ховентут Бадалона през 1990 г. През последните три десетилетия той е бил начело и на отбори като Манреса, Гран Канария, Баскония, както и на Валенсия в няколко различни периода. Треньорската му визитка включва още Саламанка, Гранада, Менорка, Урензе, Тенерифе, Естудиантес, Жирона и Севиля.

Междувременно Валенсия е изправен пред сериозно преструктуриране на състава след историческия си сезон. Дариъс Томпсън вече напусна, а се очаква това лято да го последват още Жан Монтеро, Бракстън Кий, Бранку Бадио и Серхио Де Лареа.

Както MARCA съобщи по-рано, Реал Мадрид се опитва да привлече и крилото на Валенсия Хайме Прадия със значителна финансова оферта.

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Снимки: Imago