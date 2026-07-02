Реал Мадрид обяви официално раздялата със Скариоло

Испанският гранд Реал Мадрид се раздели официално със старши треньора Серджо Скариоло.

Очаква се клубът да привлече на треньорския пост Педро Мартинес от Валенсия.

Реал Мадрид протяга ръце към треньора на Валенсия

"Реал Мадрид и Серджо Скариоло решиха по взаимно съгласие да прекратят неговия етап като треньор на първия отбор.

Реал Мадрид, който винаги ще бъде твой дом, благодари за отдадеността, всеотдайността и професионализма, които показа в нашия клуб", пише в официалното си съобщение испанският гранд, обръщайки се към опитния италиански специалист.

Водени от Скариоло, мадридчани отстъпиха пред гръцкия Олимпиакос с 85:92 във финала на Евролигата в края на май в Атина. “Лос бланкос” обаче останаха без трофей през сезон 2025/26. Реал Мадрид загуби финала за Суперкупата на Испания от Валенсия, отстъпи пред Баскония на финала за Купата на краля, а в първенството бе елиминиран още на 1/4-финалите от Тенерифе с 1-2 победи.

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Снимки: Imago