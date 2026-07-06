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  3. Кейрош подаде оставка

Кейрош подаде оставка

  • 6 юли 2026 | 02:53
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Португалският специалист Карлош Кейрош обяви, че напуска поста си като селекционер на националния отбор на Гана. Решението му идва след като африканският тим отпадна на 1/16-финалите на Световното първенство по футбол след загуба с 0:1 от Колумбия.

73-годишният треньор използва социалните мрежи, за да сподели своето послание:

„Футболът, както и животът, ни дава един вечен урок: или печелиш, или се учиш. Напускам това пътуване с гордост за постигнатото, но и със здравословно недоволство от онези, които винаги са искали повече. Достигането на по-високо ниво не трябва да бъде крайната цел, а началото на още по-големи амбиции. Бъдещето на националния отбор на Гана няма да се гради само на терена. Успехът трябва да започне от него – чрез създаване на най-добрите възможни условия за подготовка, защита и развитие на изключителните футболни таланти на страната.“

Кейрош пое „черните звезди“ през април, наследявайки на поста Ото Адо. Това беше деветият национален отбор в богатата треньорска кариера на португалеца, който в миналото е водил и клубове от ранга на Реал Мадрид.

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