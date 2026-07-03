Карлош Кейрош: Искаме да станем вторият африкански отбор, който продължава напред

Наставникът на националния отбор на Гана Карлош Кейрош изрази амбицията си тимът му да последва примера на Мароко и да се класира за осминафиналите на Световното първенство. Това може да се случи при успех в предстоящия сблъсък срещу Колумбия.

От десетте африкански представителя на турнира, девет достигнаха до елиминационната фаза, но повечето от тях вече приключиха участието си. Към момента единствено Мароко, полуфиналист от 2022 г., си е осигурил място напред. Отбори като Южна Африка, Сенегал, ДР Конго, Алжир и Кот д'Ивоар вече са елиминирани. В петък предстои двубоят между Египет и Кабо Верде, след което Гана ще изиграе своя решителен мач срещу Колумбия.

„Това е допълнително предизвикателство за нас. Искаме да станем вторият африкански отбор, който продължава напред“, заяви 73-годишният Кейрош. „Истинското Световно първенство започва сега. Това са мачовете, в които всеки иска да участва.“

За португалския специалист това е пети Мондиал, след като преди това е водил Португалия и Иран. Той не изключи възможността да се завърне и за шампионата през 2030 г. „Да, мисля за това. Всяка сутрин се събуждам с желанието да стана по-добър треньор и по-добър човек“, сподели той.

Кейрош, който беше начело на Колумбия в периода 2019-2020 г., ще се изправи срещу много от играчите, които е ръководил, сред които капитанът Хамес Родригес и нападателят на Байерн (Мюнхен) Луис Диас.

Запитан относно спекулации в колумбийските медии за обтегнати отношения с някои футболисти, включително Родригес, Кейрош категорично ги отхвърли. „Не споделям вашето мнение“, отговори той на твърденията, че играчите не са били съгласни с решенията му. „Мога да кажа, че наистина се наслаждавах на работата си с колумбийския отбор“, добави той, припомняйки си трудностите по време на пандемията от КОВИД-19.

Португалецът призна, че познаването на съперника може да бъде от полза. „Познавам колумбийските играчи доста добре. Трябва обаче да анализираме настоящия им състав, а не този от миналото. Разбира се, наясно сме с всички качества, които тези футболисти притежават“, коментира Кейрош.

Относно предстоящия мач, той подчерта, че Гана трябва да наложи своя стил и да се възползва от евентуалните слабости на южноамериканците, като добави, че в елиминационен двубой няма място за грешки.

„Колумбия не е перфектен отбор. Добър отбор, но не перфектен. Ние сме страхотен тим, но също не сме перфектни. Ще се получи страхотен мач, независимо от крайния резултат“, завърши селекционерът на Гана.

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