Новият договор на Дибала е въпрос на дни

В крайна сметка, нападателят на Рома Пауло Дибала ще остане в клуба, въпреки че договорът му с клуба изтече в края на миналия месец, съобщава Николо Скира.

Според видния експерт подписването на новото споразумение ще стане през следващите дни. Той ще бъде само за един сезон, но с опцията да бъде удължено до лятото на 2028-а. Годишното възнаграждение на Дибала пък ще намалее около три пъти от общо 9 млн. евро до 2,5 млн. с бонуси. От друга страна, самият футболист е отказал оферти от Бока Хуниорс и клубове от САЩ и Саудитска Арабия. 32-годишният аржентинец има четири сезона в Рома зад гърба си, като в тях е изиграл общо 140 мача с 45 гола и 30 асистенции.

🚨🇹🇷 Zeki Celik has agreed to sign new deal at AS Roma, all done and set to be sealed.



Up next: Paulo Dybala, at final stages. 🔜🇦🇷 pic.twitter.com/4TogK70RDQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Подобна е ситуацията и с десния бек Мехмет Зеки Челик, чийто контракт също изтече, но и той ще бъде подновен за още три години при възнаграждение от 3 млн. евро на сезон.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages