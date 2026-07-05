Менсъл: Хамилтън се връща в челото, бори се за титлата

Бившият световен шампион във Формула 1 и британска легенда Найджъл Менсъл обяви, че е е доволен да види завръщането в челото на Люис Хамилтън през сезон 2026 на Формула 1.

След труден дебютен сезон с Ферари през 2025, Хамилтън се представя много по-силно тази година. Британецът спечели няколко подиума, както и Гран при на Барселона-Каталуня, което беше първият му триумф за Скудерията.

🚨| Kimi Antonelli Cautious of Ferrari Duo at British Grand Prix:



— Kimi Antonelli expressed caution regarding the challenge posed by the Ferraris starting behind him at the British Grand Prix. After securing his first pole position at Silverstone with a time of 1:28.111,… pic.twitter.com/a5eqTY7PoW — This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) July 5, 2026

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Пред Sky Sports световният шампион във Формула 1 за 1992 Менсъл заяви, че още по време на Гран при на Маями е казал на Хамилтън, че може да го направи. Той сподели: „Страхотно е за феновете, страхотно е за Ферари и е фантастично за Люис. Казах му в Маями: „Хайде, можеш да се върнеш в челото, можеш да го направиш“ и той го прави.“

В момента седемкратният световен шампион заема трето място в класирането при пилотите, на 47 точки зад Андреа Кими Антонели. Според Британския лъв, Хамилтън е претендент за титлата, стига да разполага с подходящата техника.

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Той продължи: „Люис винаги е на ниво. Но ако нямаш добър автомобил, не можеш да го направиш. Той е претендент за титлата всеки път, когато излезе на пистата, ако има техниката. Справедливо е да се каже, че и редица други са такива. Люис сега се възражда с Ферари и ще е нужно много, за да го спрат. Спечелването на полпозишън за спринта беше магическо.“

Британската легенда обаче вярва, че пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели е настоящият фаворит във Формула 1.

„Антонели свърши невероятна работа. Ако продължава така, титлата е негова и само той може да я изгуби в момента. Мерцедес са класа. Те са отборът, който трябва да бъде победен“, заключи Менсъл.

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Снимки: Gettyimages