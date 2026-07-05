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Формула 1 ще реши преди лятната пауза дали да върне едно от отложените състезания в Близкия изток

  • 5 юли 2026 | 12:07
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Формула 1 си е поставила краен срок до лятната си ваканция, за да вземе решение относно възстановяването на едно от отложените състезания в Близкия изток, като целта е Бахрейн или Саудитска Арабия да бъдат добавени обратно в календара.

И двете надпревари в Близкия изток бяха отменени през март на фона на атаките на САЩ и Израел срещу Иран. Продължителните военни действия през последните месеци принудиха шампионата да изготви резервни планове в случай, че финалните събития за сезона в Катар и Абу Даби също бъдат застрашени от отмяна.

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След подписването на споразумение за прекратяване на огъня и меморандум за разбирателство за разрешаване на конфликта в рамките на следващите 60 дни, Доменикали е оптимист, че Формула 1 може да завърши сезона по план и дори да възстанови едно от двете отменени състезания.

„Наистина се надявам, че ще имаме всички необходими условия – на първо място безопасност за всички наши хора – за да можем да отидем там“, каза Доменикали пред Sky Sports F1.

„Ако има нещо, което можем да обявим, свързано с възможността да се намери място за това, което не се е провело досега, ще го направим. В правилния момент и при правилните условия“, добави още италианецът.

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Предвид натоварения календар на Формула 1, единственият осъществим вариант е да се добави състезание в едноседмичната пауза между кръговете в Азербайджан и Сингапур през септември, като най-вероятно това ще бъде Гран При на Бахрейн. Доменикали заяви, че решението трябва да бъде взето преди августовската почивка на Формула 1 заради логистиката.

„Смятам, че за евентуалната възможност да възстановим едно от състезанията, които не сме провели, трябва да вземем решение преди лятната пауза“, каза той, попитан за крайния срок.

Формула 1 е подготвила и резервни планове за най-лошия сценарий, при който състезанията в Катар и Абу Даби са застрашени. Те предвиждат шампионатът да се насочи към португалската писта „Портимао“, което би било генерална репетиция преди официалното завръщане на трасето в календара през 2027 г. Крайният срок за това решение е определен за средата на септември.

„Дълг на всеки добър организатор или промоутър е да гарантира, че има подготвени планове – отсече Доменикали. – Що се отнася до края на годината, ние имаме такъв план и решението трябва да бъде взето до средата на септември.“

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Снимки: Gettyimages

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