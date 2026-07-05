Джордж Ръсел е озадачен от липсата на максимална скорост на "Силвърстоун"

Джордж Ръсел е озадачен от дефицита на скорост, който има спрямо други болиди, задвижвани от двигатели на Мерцедес, по време на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1 след поредна разочароваща квалификация.

ITTTSSSS RAAACCCEEE DAAAAYYYYY!!! 💨 The atmosphere? Electric ⚡️ The track? Iconic 🤩



There is absolutely nothing in the world like Silverstone on a Sunday! 🇬🇧 pic.twitter.com/WdyyFmdLXF — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 5, 2026

Това бе продължение на един неубедителен уикенд за Ръсел, който се класира едва пети на старта за спринтовото състезание, преди да завърши четвърти зад победителя Антонели, втория Хамилтън и Ландо Норис от Макларън на трета позиция. Ръсел просто е в неизгодна позиция и отдава това на проблемите си със скоростта на правите, тъй като британецът, който спечели в Австрия миналия уикенд, изостава значително в зоните за измерване на скоростта. Данните от квалификацията на „Силвърстоун“ го поставят на 17-о място по скорост с 299.8 км/ч, в сравнение с 12-ия Антонели с 302.6 км/ч, докато Хамилтън е най-бърз с 317.9 км/ч.

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„През целия уикенд губим много време на правите“, заяви Ръсел, като единственият друг болид с двигател на Мерцедес зад него в класацията за скорост е този на Алекс Албон от Уилямс.



„Вчера в третата част на спринтовата квалификация загубих почти три десети само на правите. Днес в квалификацията отново, ако погледнете данните, съм с 3 км/ч по-бавен в средния сектор и с 6 км/ч в последния в сравнение със съотборника ми и с болидите на Макларън.



„Екипът работи изключително усилено, за да разбере защо е така. Тази сутрин мислехме, че сме намерили проблема и че спирачките блокират, но не сме убедени, че това е причината. Но всичко се усложнява, когато влизаш в сесията, знаейки, че си в известна степен в неизгодно положение“, каза още британецът след квалификацията вчера.

Respect 🤝



We’ll give it everything to make it a special Sunday 🙌 pic.twitter.com/JKjDen07Fe — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 4, 2026

Това е само един от многобройните проблеми, с които се сблъсква Ръсел, който беше смятан за фаворит за титлата преди сезона, от началото на кампанията. Преди днешното състезание той изостава с 43 точки от съотборника си Антонели в генералното класиране, като италианецът ще тръгне от полпозишъна.

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Ръсел просто не успява да набере инерция, а в събота, по време на първата част от квалификацията, британецът дори блокира гуми и се удари в бариерата на завоя „Лъфийлд“, макар и без да понесе сериозни щети. Въпреки всичко, той не е бил уверен, че може да постигне полпозишън нито за спринта, нито за основното състезание, и е песимист относно шансовете си да спечели третата си победа за годината пред домашната си публика.

„Просто изглежда, че карам болид с по-голямо въздушно съпротивление. Ако погледнете данните за скоростта от вчерашната квалификация и от днешната, те са същите. Със сигурност нямаше да съм на полпозишън, но определено щях да съм по-напред вчера. Просто се чувствах в неизгодна позиция днес и ще направя всичко възможно утре, за да се кача на подиума“, завърши пилотът на Мерцедес.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages