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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта на „Силвъсртоун“

  • 4 юли 2026 | 14:51
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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта на „Силвърстоун“, който беше спечелен от Андреа Кими Антонели пред Люис Хамилтън и Ландо Норис:

  1. Андреа Кими Антонели – 179 точки

  2. Джордж Ръсел – 136

  3. Люис Хамилтън – 132

  4. Ландо Норис – 85

  5. Шарл Леклер – 83

  6. Оскар Пиастри – 82

  7. Макс Верстапен – 76

  8. Исак Хаджар – 42

  9. Пиер Гасли – 41

  10. Лиам Лоусън – 31

  11. Оливър Беарман – 18

  12. Франко Колапинто – 16

  13. Арвид Линдблад – 14

  14. Карлос Сайнц – 6

  15. Алекс Албон – 5

  16. Естебан Окон – 3

  17. Габриел Бортолето – 2

  18. Фернандо Алонсо – 1

  19. Нико Хюлкенберг – 0

  20. Валтери Ботас – 0

  21. Серхио Перес – 0

  22. Ланс Строл – 0

Антонели проби защитата на Хамилтън и спечели спринта на "Силвърстоун"
Антонели проби защитата на Хамилтън и спечели спринта на "Силвърстоун"
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Снимки: Sportal.bg

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