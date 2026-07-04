Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта на „Силвъсртоун“

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта на „Силвърстоун“, който беше спечелен от Андреа Кими Антонели пред Люис Хамилтън и Ландо Норис:
Андреа Кими Антонели – 179 точки
Джордж Ръсел – 136
Люис Хамилтън – 132
Ландо Норис – 85
Шарл Леклер – 83
Оскар Пиастри – 82
Макс Верстапен – 76
Исак Хаджар – 42
Пиер Гасли – 41
Лиам Лоусън – 31
Оливър Беарман – 18
Франко Колапинто – 16
Арвид Линдблад – 14
Карлос Сайнц – 6
Алекс Албон – 5
Естебан Окон – 3
Габриел Бортолето – 2
Фернандо Алонсо – 1
Нико Хюлкенберг – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Ланс Строл – 0
Антонели проби защитата на Хамилтън и спечели спринта на "Силвърстоун"
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Снимки: Sportal.bg