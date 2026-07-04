Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта на „Силвъсртоун“

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта на „Силвърстоун“, който беше спечелен от Андреа Кими Антонели пред Люис Хамилтън и Ландо Норис:

Андреа Кими Антонели – 179 точки Джордж Ръсел – 136 Люис Хамилтън – 132 Ландо Норис – 85 Шарл Леклер – 83 Оскар Пиастри – 82 Макс Верстапен – 76 Исак Хаджар – 42 Пиер Гасли – 41 Лиам Лоусън – 31 Оливър Беарман – 18 Франко Колапинто – 16 Арвид Линдблад – 14 Карлос Сайнц – 6 Алекс Албон – 5 Естебан Окон – 3 Габриел Бортолето – 2 Фернандо Алонсо – 1 Нико Хюлкенберг – 0 Валтери Ботас – 0 Серхио Перес – 0 Ланс Строл – 0

Антонели проби защитата на Хамилтън и спечели спринта на "Силвърстоун"

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg