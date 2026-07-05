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Антонели ще иска да се върне на пътя на победата в Дома на британския моторспорт

  • 5 юли 2026 | 07:36
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Андреа Кими Антонели се намираше в серия от пет поредни победи между състезанията в Китай и Монако, след което италианецът не завърши в Барселона, а в Австрия преди седмица пилотът на Мерцедес завърши на третото място зад Джордж Ръсел и Макс Верстапен.

Днес лидерът в генералното класиране във Формула 1 ще се опита да се върне на пътя на победата по време на надпреварата за Гран При на Великобритания, която той ще стартира от полпозишъна. Антонели вече записа един успех на „Силвърстоун“ този уикенд, след като триумфира във вчерашния спринт в Дома на британския моторспорт.

Днес той ще има Шарл Леклер за компания на първата редица на стартовата решетка, а зад тях от втория ред ще потеглят първите два от общо петимата представители на домакините – Люис Хамилтън и Джордж Ръсел. Исак Хаджар и миналогодишният победител Ландо Норис ще оформят третата редица пред своите съотборници Макс Верстапен и Оскар Пиастри, които ще стартират от четвъртия ред. Арвид Линдблад ще започне своето първо домашно състезание във Формула 1 от деветата позиция на стартовата решетка, разделяйки петата редица със своя съотборник в Рейсинг Булс Лиам Лоусън.

Прогнозите на Пирели са, че днешното състезание ще включва стратегии със само едно спиране в бокса. Данните на италианската компания показват, че деградацията на сликовете този уикенд е доста по-ниска от очакваната, което означава, че стратегията с един стоп е с около 13 секунди по-бърза от тази с две визити в пит-лейна.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта на „Силвъсртоун“
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта на „Силвъсртоун“

Състезанието за Гран При на Великобритания, девети кръг за сезон 2026 във Формула 1, стартира в 17:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
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