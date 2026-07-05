Левски картотекира новите за старта в ШЛ, каре пропуска мачовете с Борац

Слушай на живо: Борац Баня Лука - Левски

Левски картотекира всички нови футболисти за първия квалификационен кръг в Шампионската лига. Това означава, че Хулио Веласкес ще може да разчита на Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик и Сержиньо за мачовете с Борац (Баня Лука).

Аут за сблъсъците с босненския шампион обаче остават контузените Мустафа Сангаре, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич.

Ако Левски се класира напред, във втория квалификационен кръг ще срещне победителя от двойката Университатя (Крайова) - Витебск. Ако отпаднат, "сините" ще продължат участието си в Лигата на конференциите, където техен съперник ще бъде някой измежду Петрокуб или Егнатия.

Алекс Сентейес: Искам да продължим да пишем история

Групата на Левски:



Вратари: 78. Мартин Луков, 92. Светослав Вуцов;

Защитници: 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 20. Алекс Сентейес, 21. Алдаир, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем;

Полузащитници: 10. Асен Митков, 18. Гашпер Търдин, 19. Мехди Мубарик, 35. Сержиньо, 47. Акрам Бурас, 99. Радослав Кирилов;

Нападатели: 7. Рейналдо, 9. Хуан Переа, 11. Армстрон Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 27. Давид Кусо, 77. Адриян Райчев.

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