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  3. Левски вади над 2 млн. евро за звездата на израелския шампион

Левски вади над 2 млн. евро за звездата на израелския шампион

  • 4 юли 2026 | 11:13
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Левски вади над 2 млн. евро за звездата на израелския шампион

Кингс Кангва най-накрая се присъедини към тренировъчния лагер на своя отбор Апоел (Беер Шева), който се провежда в полския град Келце. Шампионите посрещнаха голямата си звезда, но все още не е сигурно дали той ще остане в редиците им и през настоящия сезон.

В клуба не са останали доволни от закъснението на Кангва, докато в същото време преговорите с Левски за неговия трансфер продължават, съобщава Sport5. Халфът вече даде да се разбере, че иска да продължи напред в кариерата си, като основният въпрос сега е кога точно ще се случи това.

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Според информацията "сините" са отправили оферта на стойност над 2 милиона евро за закупуването на Кангва. Българският клуб му предлага и много висока заплата от около 750 хиляди евро на сезон, но не е единственият кандидат за подписа му.

Локомотив (Москва) и Рубин също проявяват интерес към Кангва и му предлагат високо възнаграждение, но крайното решение е на Алона Баркат. Собственичката на Апоел ще реши кога да освободи играча и на каква цена. Въпреки това, очакванията са, че в крайна сметка Кангва ще напусне Беер Шева, дори и това да се случи след квалификациите за Шампионската лига.

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Припомняме, че преди година полузащитникът беше спряган за ЦСКА.

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Снимки: Imago

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